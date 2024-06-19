19/06/2024   9:59 ص

لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتباراً من 2010

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شكّل وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله بن أحمد آل خليفة، لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية، بعد تحريات أسفرت عن وجود أشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بطريقة غير مشروعة على مدى أكثر من 10 سنوات.

وقالت وكالة أنباء البحرين، مساء اليوم (الثلاثاء)، إن قرار وزير الداخلية جاء «بناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحريات والمراجعات التي قامت بها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة للحاصلين على الجنسية البحرينية، التي تبين من خلالها وجود أشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة».

وأضافت الوكالة: «على إثر ذلك، فقد شكّل وزير الداخلية لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتباراً من عام 2010 للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها نيل شرف الجنسية البحرينية لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن».

شكّل الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية اعتباراً من عام 2010.
جاء ذلك بناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحريات والمراجعات التي قامت بها «شؤون الجنسية» للحاصلين عليها، حيث بيّنت وجود أشخاص نالوها بالمخالفة للقانون، أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة، أو مستندات مزوّرة.
وتتولى لجنة المراجعة التأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها نيل الجنسية؛ لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية.

لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتباراً من 2010

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