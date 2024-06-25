25/06/2024   9:19 ص

رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة لجمهورية العراق يزور حي حراء الثقافي

+ = -
228

مكة المكرمة 19 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 25 يونيو 2024 م واس
زار معالي رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق الشيخ سامي المسعودي، أمس، حي حراء الثقافي بمكة المكرمة.
وتجوّل معاليه في أقسام معرض الوحي ضمن فعاليات درب مكة2، وتعرّف على محتوياته التي جسدت قصة الوحي مع الأنبياء عليهم السلام، مشيداً بالمحتوى العلمي والمعرفي للحي، والتقنيات المستخدمة فيه، وما تقدمه المملكة من جهود قيّمة ورسائل هادفة في سبيل إثراء تجربة الزوار الدينية والثقافية.

رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة لجمهورية العراق يزور حي حراء الثقافي

ثقافة وفنون
لا يوجد وسوم

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1948310.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة