الرياض 24 يونيو 2024 (شينخوا) اتهمت المملكة العربية السعودية اليوم (الاثنين) شركات سياحية في عدد من الدول بالتغرير بحاملي تأشيرات الزيارة لأداء الحج بدون ترخيص.
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب في مداخلة له مع قناة العربية نقلتها وكالة الأنباء السعودية ((واس)) اليوم (الاثنين) إن هناك شركات سياحية في عددٍ من الدول الشقيقة أسهمت في التغرير بحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها، وقامت بمنحهم تأشيرات غير مخصصة للحج، وشجعتهم على مخالفة الأنظمة والتحايل عليها، والبقاء في العاصمة المقدسة قبل موسم الحج بشهرين.
وأضاف أن عدد الوفيات بلغ قرابة 1079 شخصا ممن لا يحملون تصريح الحج، وهو ما يعادل نسبة 83% من إجمالي الوفيات خلال موسم الحج والبالغ عددهم 1301، مؤكدا على العمل المسبق في تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية التي تحذر من الحج بلا تصريح، وتشدد العقوبات على المخالفين للأنظمة، مشيرا إلى أنه تم استغلال البعض لتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها والتأشيرات غير المخصصة للحج.
وأشار إلى أن تصريح الحج ليس مجرد بطاقة عبور للمنافذ أو نقاط الفرز، وإنما وسيلة وأداة مهمة تسهل الوصول للحجاج والتعرف على أماكنهم، لتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب، مؤكدا أن عدم وجود التصريح كان تحديا أمام الوصول لبعض المخالفين، وعائقا لتقديم الخدمة لهم أو رعايتهم.
وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه تم الإعلان وبشكل مستمر عبر حساب الأمن العام عن ضبط قوات أمن الحج داخل المملكة لمن يروجون لحملات الحج الوهمية، وإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق الأنظمة بحقهم، مثمنا ما أعلنته بعض الدول الشقيقة باتخاذها إجراءات صارمة تجاه تلك الشركات، وما عملت عليه من إجراءات تصحيحية للقضاء على محاولة تكرار تلك المخالفات.