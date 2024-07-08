تيانجين 8 يوليو 2024 (شينخوا)
طور باحثون صينيون مؤخرا نظام تفاعل ذكي بين الدماغ والرقاقة، ما سلط ضوءا جديدا على بحوث واجهة الدماغ والحاسوب.
يتيح النظام المسمى”ميتا بي أو سي”، للجهاز العضوي في الدماغ السيطرة بشكل مستقل على الروبوتات للقيام بمهام مثل تجنب العقبات والتتبع والإمساك وأداء وظائف مستوحاة من الحوسبة الشبيهة بالدماغ.
يتكون الدماغ على رقاقة من جزئين: رقاقة إلكترونية وأنسجة دماغ مزروعة في المختبر. يتم إنشاء هذا الجهاز العضوي للدماغ من خلال تكنولوجيا تربية الخلايا الجذعية ويمتلك بعض الوظائف الذكية للدماغ البيولوجي.
ومن خلال تزويدها برقاقة كهربائية، يمكن للعلماء التحكم فيها لإرسال إشارات إلى الخارج وبالتالي تشغيل وظائف محددة.
قال مينغ دونغ، نائب رئيس جامعة تيانجين، إنه خلافا عن التكنولوجيات التقليدية التي تستخدم في المقام الأول الدماغ البشري أو الأدمغة البيولوجية الأخرى كموضوعات تجريبية، برز الدماغ على الرقاقة كفرع جديد مهم في مجال واجهات الدماغ والحاسوب.
أشار مينغ إلى أنه من المتوقع أن يكون للبحث تأثير ثوري على تطوير المجالات العلمية المتطورة مثل الذكاء الهجين والحوسبة الشبيهة بالدماغ.
تم نشر الدراسة، التي أجراها بشكل مشترك باحثون من جامعة تيانجين وجامعة الجنوب للعلوم والتكنولوجيا، في المجلة الدولية “الدماغ”