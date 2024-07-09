انتخبت شبانة محمود المسلمة التي ستشغل منصب وزيرة للعدل في الحكومة البريطانية الجديدة، كعضو في البرلمان عن دائرة برمنغهام ليديوود الانتخابية منذ انتخابات مجلس العموم للمملكة المتحدة لعام 2010.
ولدت شبانة ونشأت في مدينة برمنغهام البريطانية، وهي محامية مؤهلة لممارسة المهنة ومتخصصة في التعويض المهني، وتعود جذور عائلتها إلى بلدة ميربور في إقليم آزاد كشمير في باكستان.
أمضت خمس سنوات من حياتها في مدينة الطائف السعودية بعد انتقال والدها إليها، وتخرجت من كلية لينكولن للقانون في جامعة أكسفورد، وكانت وستضم الحكومة الجديدة لحزب العمال، الأولى منذ 14 عاما، وزيران فقط من أصل آسيوي هما شبانة محمود (وزيرة العدل)، وهي من أولى النساء المسلمات في البرلمان البريطاني، وليزا ناندي وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة.رئيسة إحدى اللجان الطلابية فيها.
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