أظهر مقطع فيديو متداول تراجع طائرة تابعة ل«خطوط أديل» عن الهبوط بمطار أبها السعودي، بعد مواجهتها لدوامة هوائية، رغم اقترابها لمسافة 50 قدماً من المدرج.
وأكد أن مطارات كل من: أبها والمدينة المنوّرة والباحة تختلف عن بقية المطارات؛ كونها ذات طبيعة مختلفة، لذلك الهبوط والإقلاع لا يسمح فيه للكابتن المساعد، ويكون فقط للكابتن، كون القرار يُتخذ في جزءٍ من الثانية، فلذلك يجب أن يكون بيد الكابتن نفسه.
وأضاف «الغامدي»؛ أن قرار إلغاء الهبوط في هذه المواقف مقلقٌ للركاب، لكنه آمنٌ وصائب.
وأوضح المقطع، وجود دوامة هوائية Devil Dust على المدرج، حيث تعد هذه الظاهرة واحدة من أخطر الظواهر التي قد يواجهها الطيّار في أثناء الهبوط، ومن الممكن أن تؤدي إلى إخلال توازن الطائرة