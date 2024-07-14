القاهرة 08 محرم 1446 هـ الموافق 14 يوليو 2024 م واس
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، ومعالي وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي، تميز وخصوصية العلاقات الخليجية – المصرية، وأهمية العمل على المضي بها قدمًا إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأهداف المرجوة منها.
جاء ذلك خلال استقبال معالي وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس في قصر التحرير بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض متانة العلاقات الأخوية بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية وسبل تنميتها وتعزيزها بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيالها.
واتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق المباشر في عدد من المجالات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا ضمن خطة العمل المشتركة، والتي أقرها الجانبان خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية بتاريخ 3 مارس 2024م .
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