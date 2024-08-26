الرياض 21 صفر 1446 هـ الموافق 25 أغسطس 2024 م واس
يستعرض مهرجان العلوم والتقنية “ستيم 2024” تحت شعار “الكيمياء الممتعة: عالم البتروكيماويات متعدد التخصصات”، الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم في مدينة الرياض، أربعة أقسام رئيسة (استكشاف الماضي، وربط جذور العلوم، واكتشاف النفط وأحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات البتروكيماويات مع التركيز على الاستدامة والتقنيات الناشئة، وقسم المستقبل، للتعرف على التحديات البيئية الحالية، والحلول المبتكرة والمستدامة لها، التي تمثل جزءاً من رؤية المملكة 2030).
ويستهدف المهرجان الذي ينطلق الأسبوع المقبل برعاية صاحب السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، استقطاب أكثر من 30 ألف زائر من الطلبة والمعلمين والأسر ومختلف شرائح المجتمع، لخوض تجارب علمية مشوقة.
ويتضمن المهرجان العديد من الورش العلمية واللقاءات الحوارية والمعارض التفاعلية، مما يجعله منصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات، فيما يمكن للراغبين في الحضور التسجيل عبر الموقع الرسمي للواحة والتعرف أكثر على الفعاليات والأنشطة العلمية المصاحبة وأوقات الزيارة.
يذكر أن واحة الملك سلمان للعلوم مركز علمي غير ربحي أُنشئ بشراكة إستراتيجية بين مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتسعى إلى تعزيز القيم والانتماء الوطني والمواطنة العالمية، وتنمية الثقافة العلمية، وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع التعلم مدى الحياة.
//انتهى//
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