واس
أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم، برنامج “رافد” لتأسيس مصانع ابتكارية في الجامعات والكليات التقنية بالمملكة، ويستهدف البرنامج تطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية، بما يعزّز الاستفادة من الابتكار والأبحاث في مجال التصنيع المتقدّم، وبخاصة في القطاعات الواعدة المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بحضور قادة منظومة الصناعة والتعدين، ورؤساء عددٍ من الجامعات السعودية، وشركات القطاع الخاص.
وأكد خلال كلمته في حفل الإطلاق الرسمي لبرنامج “رافد”، أهمية الصناعة الوطنية المتقدمة في تحقيق “رؤية المملكة 2030″، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، موضحاً أن القطاع الصناعي بحاجة إلى تطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز الابتكار، وتنمية الكوادر البشرية، وأن برنامج “رافد” يُعد أحد الحلول الإستراتيجية لمعالجة مثل هذه التحديات.
ورعى معاليه خلال الحفل، توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في إطار برنامج “رافد”، تضمنت مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة نورة وشركة التقنيات المسيرة، واتفاقية بين جامعة الملك عبدالعزيز وشركة هيفن العلمية، إضافة إلى اتفاقية بين جامعة القصيم وشركة دفاع المتحدة، واتفاقية أخرى بين جامعة أم القرى متمثلة في شركة وادي مكة للتقنية ومؤسسة عبدالله أبو الجدايل، واقتضت تلك المذكرات والاتفاقيات المبرمة بتأسيس مصانع جديدة ضمن برنامج “رافد”.
وتقتضي تلك الاتفاقيات، تأسيس 4 مصانع ابتكارية في الجامعات المحلية، منها مصنع للطائرات بدون طيار في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومصنع متقدم لتصنيع أنظمة طائرات بدون طيار في جامعة القصيم، إضافة إلى مصنع للمنتجات الطبية في جامعة الملك عبدالعزيز، ومصنع لصناعة الأغذية في جامعة أم القرى.
كما أُعلن خلال الحفل عن تخصيص أراضٍ صناعية في جامعة الملك فيصل بالأحساء على مساحة مليون وأربعمائة ألف متر مربع للصناعات الغذائية والبيئية ضمن البرنامج، وأرض في جامعة أم القرى بمنطقة مكة المكرمة تبلغ مساحتها مليونًا وخمس مئة ألف متر مربع للصناعات المتعلقة بالحج.
وشهد حفل إطلاق برنامج “رافد”، حضور معالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الله بن علي الأحمري، ومعالي رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة إيناس العيسى، والأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي، ورئيس جامعة القصيم الدكتور محمد الشارخ، إضافة إلى مسؤولي الجهات الموقعة.
ويُعد “رافد”، برنامجاً متكاملاً لدعم الصناعة الوطنية المتقدمة، تقوده وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتشارك فيه عدة جامعات وكليات تقنية محلية، تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
ويبني برنامج “رافد” إستراتيجيته وفق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، التي تؤسس لقدرات تصنيعية رقمية تستغل التطورات المتسارعة في تقنيات الطباعة الثلاثية، وأنظمة التصميم والتحليل الهندسي والمحاكاة، والعديد
من تقنيات التصنيع المتقدمة، وسيكون البرنامج داعماً لجميع المبادرات والبرامج المسرّعة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل برنامج مصانع المستقبل.