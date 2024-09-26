الشرقية، مصر 25 سبتمبر 2024 (شي
انطلقت في محافظة الشرقية شمال العاصمة المصرية القاهرة اليوم (الأربعاء) فعاليات مهرجان الشرقية الثامن والعشرين للخيول العربية الأصيلة.
وشهد المهرجان، والذي تنظمه محافظة الشرقية بالتعاون مع وزارات وهيئات حكومية أخرى على مدى ثلاثة أيام، مشاركة خيول من مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وتنافس أكثر من 190 حصانا عربيا أصيلا في مسابقات الجمال والآداب، ضمن فعاليات المهرجان الذي يعد أحد أقدم وأكبر المهرجانات المعنية بالخيول العربية الأصيلة في المنطقة.
وقال نائب محافظ الشرقية أحمد عبد المعطي في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المهرجان يكتسب شعبية لأنه يقام في محافظة الشرقية، والتي تعد موطنا لنحو 80 في المائة من الخيول العربية الأصيلة في مصر.
وأشار إلى أن الحدث يشهد مشاركة 191 جوادا في مسابقات جمال وآداب الخيل.
وأردف أن عدد الخيول المشاركة ارتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث شارك نحو 100 جواد في النسخة الماضية، مؤكدا أيضا ازدياد عدد الجمهور الذي جاء للاستمتاع بفعاليات المهرجان.
وقال المسؤول المصري إن المهرجان يعد حدثا رياضيا متميزا ويسهم في تنشيط صناعة السياحة الرياضية الصحراوية من خلال مسابقات الجمال والآداب وغيرها من ألعاب الفروسية.
وقال حسن رزق، وهو مربي خيول عربية أصيلة ويشارك في المهرجان بثمانية خيول في مسابقة الجمال، إن المهرجان أصبح منصة تجمع مالكي الخيول العربية ومربيها وعشاقها من جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف رزق لـ ((شينخوا)) “لدي عدد كبير من الخيول العربية المتميزة.. خيولي جميلة حقا وأتوقع أن تحصد بعض الميداليات هذا العام”.
وتحظى الخيول العربية بإعجاب كبير باعتبارها واحدة من أقدم وأشهر سلالات الخيول في العالم، ولها جذور تاريخية في شبه الجزيرة العربية. وبفضل شكل الرأس المميز والذيل المرتفع، يعد الحصان العربي أحد أكثر سلالات الخيول التي يمكن التعرف عليها بسهولة في العالم.