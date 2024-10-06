06/10/2024   8:49 ص

جمعية التنمية الأسرية ببريدة تطلق مبادرة ( سنة أولى زواج )

+ = -
149

بريدة 3 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 6 أكتوبر 2024 م واس
أطلقت جمعية التنمية الأسرية ببريدة “أسرة ” بالشراكة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية مبادرة تحت عنوان ( سنة أولى زواج ).
حيث تسعى المبادرة إلى دعم الأزواج الذين أكملوا سنتهم الأولى من الزواج، من خلال تقديم برامج متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وزيادة الوعي بأهمية الحياة الزوجية.
وتشمل المبادرة أنشطة كالتدريب، والاستشارات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، بالإضافة إلى اللقاءات الحوارية وجلسات قهوة المساء، كما تعزز مهارات الأزواج في اتخاذ القرارات، إدارة الوقت، التخطيط المالي، وحل المشكلات، مما يسهم في بناء حياة زوجية مستقرة وسعيدة.
فيما تهدف المبادرة لتطوير وتوعية 200 زوج وزوجة من الذين أكملوا سنتهم الأولى من الزواج، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتعزيز جودة الحياة.

جمعية التنمية الأسرية ببريدة تطلق مبادرة ( سنة أولى زواج )

أخبار, ثقافة وفنون
This post has no tag

Permanent link to this article: https://www.alwakad.net/1949093.html

Older posts Newer posts

Share and follow up