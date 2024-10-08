أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، إدراج 11 باحثًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم، وفقًا لدراسة صادرة عن جامعة ستانفورد الأمريكية.
وأوضح عميد الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العواجي، أن حصيلة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة، بلغت أكثر من 600 ورقة علمية لعام 2024، حتى الآن، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يجسّد حرص الجامعة على الارتقاء بجودة البحث العلمي في مختلف التخصصات، وتميز الباحثين في الجامعة، وجهودهم في إثراء العلم والمعرفة، وعلى التفوق البحثي لأعضاء هيئة التدريس، ويعد مؤشرًا على مدى جودة الأبحاث التي يتم نشرها.
وأشار الدكتور العواجي، إلى حرص الجامعة على تحقيق مستهدفاتها في مجال البحث العلمي والنشر، ودعم الباحثين لتشجيعهم على الاستمرار في تقديم أبحاث متميزة تسهم في حل المشكلات العلمية والمجتمعية، والتميز البحثي والعلمي، للارتقاء بتصنيف الجامعة على الصعيدين المحلي والدولي.
المصدر عكاظ