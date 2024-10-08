المدينة المنورة 05 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 08 أكتوبر 2024 م واس
التقت رئيس جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد, بمقر الجامعة اليوم، رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور صالح بن علي العقلا، وعددًا من قيادات الجامعة الإسلامية.
وتناول اللقاء عدة محاور مهمة، من أبرزها التعاون في بناء برامج أكاديمية وتدريبية تنفيذية مشتركة بين الجامعتين، وذلك للإسهام في تعزيز مهارات الطلاب ورفع كفاءتهم وتهيئتم لسوق العمل، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي ، وسبل تعزيز الشراكة بين الطلاب في المؤسستين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الجامعتين لرفع مستوى التعاون الأكاديمي والبحثي، وتطوير برامج نوعية تخدم الطلاب وتحقق أهداف التعليم العالي في المنطقة.
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