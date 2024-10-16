16/10/2024   8:49 ص

سمو ولي العهد يأس وفد المملكة المُشارك في القمة “الخليجية الأوروبية” المقرر عقدها اليوم في مدينة بروكسل

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الرياض 12 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 15 أكتوبر 2024 م واس
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ وفد المملكة المُشارك في القمة “الخليجية الأوروبية ” المقرر عقدها في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا يوم الأربعاء 13 / 4 / 1446هـ الموافق 16 / 10 / 2024م.

سمو ولي العهد يأس وفد المملكة المُشارك في القمة “الخليجية الأوروبية” المقرر عقدها اليوم في مدينة بروكسل

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