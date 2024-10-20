بكين 19 أكتوبر 2024 (شينخوا) افتتح مهرجان السفر السعودي في المعبد السماوي الشهير (تيان تان) في العاصمة الصينية بكين يوم الجمعة الماضي، مقدما فرصة للمواطنين الصينيين للتعرف على الثقافة السعودية وتقاليدها الغنية، فضلا عن مشاهدة العروض الفنية والتمتع بتخفيضات البرامج السياحية خلال العطلة الشتوية وغيرها من الأنشطة خلال الحدث المستمر من يوم 18 إلى 26 أكتوبر.
شهد حفل افتتاح المهرجان حضور نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني لي تشيون، ووزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد بن عقيل الخطيب، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة من شركات السياحة الرئيسية.
قال وزير السياحة السعودي إن المهرجان يعكس رغبة السعودية في تعزيز التعاون المشترك مع الصين، معربا عن تطلع بلاده لاستقبال السياح الصينيين وتقديم تجربة سياحية ملهمة لهم.
من جانبه، قال فهد حميد الدين إن الصين تعد واحدة من أهم الأسواق الدولية بالنسبة للسعودية، ويسره أن يشهد هذا الاهتمام المتزايد من السياح الصينيين للاستمتاع بتجربة سياحية ملهمة وسلسة وممتعة، حيث شهد عدد السياح الصينيين الذين زاروا السعودية نموا بمقدار أكثر من 40 في المائة بين عامي 2023 و2024.
وتم إطلاق تطبيق “ويتشات” المصغر المخصص للهيئة السعودية للسياحة، حيث يوفر خدمات متنوعة لمساعدة السياح الصينيين، تشمل المرشدين السياحيين المتحدثين باللغة الصينية وعرض المنتجات السياحية السعودية وحجزها، كما يقدم التطبيق معلومات عن المهرجانات والعروض الفنية المحلية في السعودية والمناطق السياحية الرئيسية في المملكة.
بجانب ذلك، تعاونت السعودية مع ” يونيون باي”، شركة خدمات البطاقات المصرفية الصينية، لتقديم حلول دفع سهلة عبر الحدود، مما يضمن تجربة سفر مريحة للسياح الصينيين في السعودية.
شهدت السعودية زيادة ملحوظة في عدد السياح الصينيين، وذلك يرجع جزئيا إلى تسهيلات التأشيرات الإلكترونية من قبل السعودية، والرحلات الجوية المباشرة بين أربع مدن رئيسية في الصين (بكين، شانغهاي، قوانغتشو، شنتشن) والمدن السعودية. فضلا عن ذلك، سيتم افتتاح خط جوي مباشر بين هونغ كونغ والرياض اعتبارا من يوم 28 أكتوبر الجاري. وبشكل عام، ارتفعت السعة الإجمالية للمقاعد بين الصين والسعودية بنسبة 52 في المائة بين عامي 2023 و2024، متجاوزة أكثر من 243 ألف مقعد.