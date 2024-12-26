أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، فوز البروفيسورة ياسمين بلقايد من الجزائر بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة الطب لعام 2024.وأكد محمد بن راشد أن الحضارة التي أنجبت أعلاماً في الطب والجراحة والرعاية الصحية والوقائية كابن النفيس والزهراوي وابن سينا قادرة على أن تجدد مساهمتها الفاعلة في مسيرة الإنسانية. وأضاف في منشور عبر منصة «إكس»: «نبارك اليوم للفائزة بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2024، البروفيسورة ياسمين بلقايد من الجزائر، رئيسة معهد باستور في فرنسا.. قدمت إسهامات استثنائية في علم المناعة، ودراسات مرتبطة بدور الميكروبات في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض ونشرت أكثر من 220 بحثاً علمياً في مجالات العدوى والمناعة».
وأكد أن روّاد العلوم والبحوث الطبية يطورون مخزون المعرفة البشرية وأن المنطقة العربية تصدّر الأطباء والجرّاحين إلى العالم، وأن تقدير إنجازاتهم عربياً أولوية.
ودعا الشيخ محمد بن راشد الشباب العربي إلى الاستفادة من تجارب نوابغ العرب واستلهام مساراتهم في العمل الدؤوب لتحقيق الإنجازات.
وتعد البروفيسورة بلقايد من الروّاد في الأبحاث المتعلقة بمناعة جسم الإنسان، وقد اكتشفت في أبحاثها سلاسل ميكروبية، خاصة في جلد الإنسان، تلعب دوراً مهماً في الدفاع المناعي، وعملت لسنوات على دراسة تفاعلات الجسم المضيف مع الميكروب في الأنسجة البشرية، كما حللت آليات التنظيم المناعي للميكروبات.
ومعهد باستور الفرنسي الذي تترأسه ياسمين بلقايد مختص بدراسة علوم الأحياء والميكروبات والأمراض واللقاحات.
نقلا عن القبس الكويتية