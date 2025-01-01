المدينة المنورة 01 رجب 1446 هـ الموافق 01 يناير 2025 م واس
دشّن رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور صالح بن علي العقلا أمس، “منصة المخطوطات” المنصة الإلكترونية للمخطوطات الأصلية، وذلك بمقر الجامعة.
وتهدف الجامعة من المنصة إلى الإسهام في إبراز دور المملكة الريادي في الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي والحضاري للأمة العربية والإسلامية، وحفظ المخطوطات الأصلية الرقمية بالجامعة من خلال المستودع الرقمي للمنصة، ومواكبة التقدم التقني والرقمي في عرض وإتاحة ونشر مصادر المعرفة باختلاف أنواعها.
وتعد “منصة المخطوطات” أفقًا رقميًا جديدًا، يمكّن الباحثين من البحث بسهولة في المخطوطات الأصلية التي تمتلكها الجامعة، حسب اسم المؤلف، أو عنوان المخطوط، إضافة إلى إمكانية استعراض المخطوطات مُـبوَّبة حسب العلوم، كما تتيح المنصة للمستفيدين تقديم طلب إلكتروني للحصول على صورة رقمية من المخطوط المطلوب بكل يسر وسهولة، حيث تتيح الوصف الببليوجرافي الشامل لكل المخطوطات من خلال أيقونات الفهرسة الوصفية لها، كما تتيح طلب تصوير المخطوطات وإرسالها للباحثين وفق اللوائح المنظمة لذلك، بالإضافة إلى عرض وإتاحة المخطوطات الأصلية بالجامعة.
ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على المنصة والاستفادة من خدماتها إلى الدخول عبر الرابط التالي : https://manuscripts.iu.edu.sa .
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