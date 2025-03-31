لوس أنجليس 30 مارس 2025 (شينخوا) يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة المملكة العربية السعودية في منتصف مايو، وذلك في أول زيارة خارجية له في ولايته الثانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية يوم الأحد.
وأفاد موقع ((أكسيوس)) الإخباري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع على الخطط، أن الزيارة المحتملة تم بحثها في الأسابيع الأخيرة بين كبار المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم السعوديين، بما في ذلك على هامش المحادثات حول الأزمة الأوكرانية التي عُقدت في السعودية.
وأشار التقرير إلى أن التحضيرات للزيارة جارية حاليا.
ونُقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن “المحادثات ستركز على مناقشة الاستثمارات الخارجية وتعزيز العلاقات مع دول الخليج وإنهاء النزاعات في الشرق الأوسط”.
وكانت أول زيارة خارجية لترامب في فترة ولايته الرئاسية الأولى إلى السعودية أيضا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرى وفد أمريكي محادثات منفصلة على المستوى الفني مع وفدين أوكراني وروسي في العاصمة السعودية الرياض.