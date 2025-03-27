وفقا لصحيفة الاقنصادية السعودية فقد ارتفعت أعداد الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية “الأولى” إلى 19 ناديا، بسبب قضايا مالية متنوعة مع لاعبين أو أندية حول العالم، بعد انضمام ناديا نجران والجلبين للقائمة.
- 19 ناديا سعوديا ممنوعة من التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية
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