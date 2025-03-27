27/03/2025   2:23 م

19 ناديا سعوديا ممنوعة من التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية

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وفقا لصحيفة الاقنصادية السعودية فقد ارتفعت أعداد الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية “الأولى” إلى 19 ناديا، بسبب قضايا مالية متنوعة مع لاعبين أو أندية حول العالم، بعد انضمام ناديا نجران والجلبين للقائمة.

جاء هذا ووفقا لأحدث بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”  عليها تجاوز مجموع مبالغ قضايا الأندية 62 مليون ريال.

القائمة كانت تضم 17 ناديا، تشمل ضمك، الوحدة، العروبة، الخلود، والرائد من دوري روشن السعودي، وأندية الطائي، الترجي، الحزم، العدالة، الانتصار، الكوكب، القيصومة، السد، الشعلة، أحد، هجر، والباطن من باقي المسابقات السعودية قبل انضمام نجران والجبلين.

وأوضح لـ “الاقتصادية” المستشار القانوني سعود الرمان المختص في النزعات الرياضية أن الأحكام على الأندية من قبل لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الدولي “فيفا” واجبة النفاذ، مشيرا إلى أنه تم إيقاف كل نادي 3 فترات تسجيل، وفي حال لم يتم السداد خلال الفترة الموضحة سيتم منحه فرصة أخرى بمهلة لمدة شهر”.

وأضاف :”في حال لم يتم السداد في المرحلة الثانية سيتم خصم 3 نقاط، على أن تكون عقوبة المرحلة الأخيرة تهبيط النادي غير الملتزم للدرجة الأدنى، مؤكدا حاجة الأندية إلى دعم إضافي وعمل كبير لزيادة الموارد حتى تستطيع مواكبة قوة المنافسات السعودية.

وقال: “تحتاج الأندية ضخ مالي يوازي قوة المسابقات، تحتاج عمل تسويقي وتجاري أكبر، مواردها الحالية إما في دوري روشن أو دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى وحتى باقي المنافسات لا تساعدها.. المنافسات السعودية اليوم قوية جداً وتحتاج إلى عمل كبير لمواكبتها”.

وأفاد “حسب علمي واطلاعي على قضايا الأندية، فإن نادي الوحدة فقط مطلوب منه سداد نحو 18 مليون ريال، فيما يحتاج كل نادي من دوري روشن السعودي في القائمة مبلغ من 6 إلى 8 ملايين ريال، ومبلغ 25 مليون لبقية الأندية”.

وأوضح الرمان أن الأندية تنتظرها أيضا عقوبات مالية لا تقل عن 50 ألف ريال وقد تصل لـ 200 ألف ريال، هي غرامات تأخير سداد المستحقات المالية للاعبين أو الأندية“.

19 ناديا سعوديا ممنوعة من التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية

19 ناديا سعوديا ممنوعة من التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية

اخبار الرياضة
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