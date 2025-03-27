الرياض 27 رمضان 1446 واس + الوكاد
أتاح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدمة إخراج زكاة الفطر للعام 1446هـ عبر منصة “ساهم”، لتصل إلى مستحقيها في كل من اليمن، والصومال في وقتها الشرعي بكل يسر وسهولة، ويبلغ مقدار زكاة الفرد الواحد 3 كيلوات من الأرز، فيما يبلغ تكلفة زكاة الفطر للفرد بـ 15 ريالًا في اليمن و12 ريالًا في الصومال.
وتهدف المبادرة؛ إلى تسهيل عملية إخراج الزكاة وضمان وصولها للفئات الأشد احتياجًا وفق الضوابط الشرعية، وذلك ضمن جهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة المستمرة في دعم المحتاجين في جميع أنحاء العالم.
وأوضح المركز أنه يمكن إخراج زكاة الفطر عبر منصة “ساهم” في اليمن والصومال عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org.
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- مركز الملك سلمان للإغاثة يتيح إمكانية إخراج زكاة الفطر عبر منصة “ساهم” إلى مستحقيها في اليمن والصومال
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