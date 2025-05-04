توّج فريق النادي الأهلي السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه في نهائي البطولة على فريق كاواساكي الياباني بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد الإنماء «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة السعودية ضمن ختام البطولة.
وأحرز هدفي الأهلي كل من البرازيلي ويندرسون غالينو في الدقيقة 35 والعاجي فرانك كيسيه في الدقيقة 42 من زمن المواجهة.
وجاء تتويج الأهلي باللقب للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة حيث نجح في إقصاء فريق نادي الهلال من الدور نصف النهائي محققاً فوزاً كبيراً عليه بثلاثة أهداف لهدف، فيما تأهل الفريق الياباني بعد الفوز على النصر السعودي بثلاثة أهداف لهدفين في لقائهما ضمن قبل النهائي.
https://www.alqabas.com/article/5946213 :إقرأ المزيد