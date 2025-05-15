نيويورك 14 مايو 2025 (شينخوا) أعلنت السلطات الصحية الأمريكية بدء سحب مكملات الفلورايد الدوائية المخصصة للأطفال من الأسواق، في إطار خطط وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور للحد من استخدام هذا المعدن المقوي للأسنان.
والفلورايد هو معدن طبيعي متواجد في الماء والتربة والهواء والعديد من الأغذية، ويستخدم منذ عقود في الولايات المتحدة لإضافته إلى إمدادات المياه العامة ومنتجات العناية بالأسنان مثل معجون الأسنان للوقاية من التسوس.
وأوضحت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية في بيان الثلاثاء أن إدارة الغذاء والدواء بدأت عملية سحب “المنتجات الدوائية المركزة المحتوية على الفلورايد للابتلاع بوصفة طبية” تدريجيا من السوق. وتُصرف تلك المنتجات عادة للأطفال المعرضين لخطر التسوس أو الذين يعيشون في مناطق لا تحتوي مياه الشرب فيها على الفلورايد.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه المكملات التي تؤخذ عن طريق الفم على شكل أقراص أو قطرات غير معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء. كما لفت مفوض الوكالة مارتي ماكاري إلى أن هذه المكملات قد تحدث خللا في الميكروبيوم المعوي للأطفال، مستشهدا بدراسات تربط بين الفلورايد المتناول و”اضطرابات الغدة الدرقية وزيادة الوزن واحتمال انخفاض معدل الذكاء”.
وعلق كينيدي على القرار بقوله “كان ينبغي وقف استخدام الفلورايد الفموي منذ وقت طويل. هذه الخطوة تقربنا من تحقيق وعد الرئيس ترامب بجعل أمريكا صحية من جديد”.