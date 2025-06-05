بدأت قوافل الحجيج، مع فجر الخميس التاسع من شهر ذي الحجة، التوافد على صعيد عرفات الطاهر؛ لأداء ركن الحج الأعظم، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
واتسمت عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات بالانسيابية والمرونة، حيث واكبت قوافلهم متابعة أمنية مباشرة لتنظيمها حسب خطط التصعيد والتفويج، وإرشادهم، وتأمين السلامة اللازمة لهم.
وبدأت شبكات الاذاعات المرئية في نقل شعائر صعود الحجاج الي مشعر عرفات ونقل خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة
وسهلت السلطات السعودية المدنية والعسكرية يسر وسهولة التنقل والاقامة باستخدام تقنيات واسعة