حققت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بوزارة التعليم، الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني، ضمن جوائز منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2025، عن منصة “مدرستي”، التي طورتها كفاءات وطنية لخدمة التعليم العام.
ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود وطنية متكاملة في مجال التحوّل الرقمي، عكست ريادة المملكة عالميًا في توظيف التقنيات الحديثة؛ لتعزيز جودة التعليم وإثراء تجاربه، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونجحت منصة “مدرستي” في نيل الجائزة الكبرى في فئة تطبيقات التعليم الإلكتروني؛ تقديرًا لإسهامها المميز في تطوير بيئة تعليمية رقمية تخدم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، وأكثر من 500 ألف معلم ومعلمة في مختلف مناطق المملكة.
وتُعد جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) إحدى الجوائز الدولية الرائدة التي تكرّم المشاريع المبتكرة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لدعم التنمية المستدامة.
ومثّلت هذه المشاركة فرصة مهمة لوزارة التعليم لإبراز جهودها في تطوير التعليم الرقمي، وتحسين تجربة التعليم الإلكتروني في المملكة.
وشملت خطة المشاركة دراسة معايير الجائزة واختيار المشاريع المؤهلة وتجهيز النماذج والشواهد، حيث جرى تقديم مشروع “مدرستي” في يناير 2025، وتم إعلان قبوله في مارس، تلاه فتح باب التصويت في أبريل، مصحوبًا بحملات إعلامية لدعم المشاركة.
وأسهمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية في متابعة المشاركة الوطنية وتعريف الجهات بمتطلبات الجائزة وآليات التقديم، حيث تُعد هيئة الاتصالات الراعي الرسمي للجائزة على المستوى الوطني.
- الجائزة الكبرى في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات فازت بها السعودية
- وكالة الفضاء السعودية تطلق جائزة «مدار الأثر»
- بدءاً من الشهر القادم وحسب الفئات المهاريةتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى 3 فئات
- ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا
- بلاستيك إلكتروني صديق للبيئة
- الولايات المتحدة تلغي حظر تصدير برمجيات الرقائق للصين
- توقيع اتفاقيات بنحو 27 مليار دولار بين القطاع الخاص في السعودية وإندونيسيا
- تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً
- العراق يؤكد استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية مهرب
- ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا