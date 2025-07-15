أعلن باحثون أميركيون عن تطوير تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفحص شبكية العين والكشف عن أمراض العيون المرتبطة بمرض السكري، مثل اعتلال الشبكية السكري، بدقة تتجاوز 99 في المائة.

وأوضح الباحثون من جامعة تكساس للعلوم الصحية أن التقنية عبارة عن تطبيق هاتفي قادر على كشف أمراض شبكية العين في أقل من ثانية واحدة، وعُرضت النتائج، الاثنين، أمام المؤتمر السنوي لجمعية الغدد الصماء الأميركية (ENDO 2025) في سان فرانسيسكو.

وتُعد أمراض العيون الناتجة عن السكري، وعلى رأسها اعتلال الشبكية السكري، من أبرز المضاعفات التي تُهدد نظر مرضى السكري حول العالم. ويحدث اعتلال الشبكية عندما تتضرَّر الأوعية الدموية الدقيقة المغذية لشبكية العين نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة، ما يؤدي إلى تسرب السوائل أو النزيف داخل العين.

وقد تبدأ الأعراض بشكل خفي دون ألم أو تأثير ملحوظ على الرؤية، لكن مع تقدُّم الحالة يمكن أن تتسبب في تشوش الرؤية أو فقدان جزءٍ من مجال النظر، وفي الحالات المتقدمة قد تؤدي إلى العمى الكامل إذا لم تُكتشف مبكراً.

ويعتمد التطبيق الجديد، الذي يحمل اسم (Simple Mobile AI Retina Tracker)، على خوارزميات بالطب العميق لتحليل صور قاع العين بسرعة وكفاءة عبر أجهزة متصلة بالإنترنت، بما في ذلك الهواتف الذكية العادية.

قواعد بيانات

واستخدم الباحثون آلاف الصور لعيون الأشخاص من قواعد بيانات متنوعة تمثل سكاناً من 6 قارات مختلفة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على اكتشاف مراحل اعتلال الشبكية السكري بدقة عالية.