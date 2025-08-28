28/08/2025   10:29 ص

شركات طيران عالمية تقترح رفع سن تقاعد الطيارين إلى 67 عاما بسبب الطلب

طلبت مجموعة تمثل شركات طيران عالمية من الوكالة المعنية التابعة للأمم المتحدة رفع الحد الدولي لعمر الطيارين التجاريين إلى 67 عاما من 65 عاما، وأشارت إلى أن الطلب العالمي على النقل الجوي يفوق المتاح من الطيارين.

ن المقرر أن تنظر منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة في المقترح، الذي تعارضه نقابات رئيسية للطيارين في أمريكا، خلال جمعيتها العامة التي ستعقد في 23 سبتمبر، حيث تحظر القواعد الدولية على الطيارين الذين تزيد أعمارهم عن  عاما قيادة رحلات دولية، وتطبق عدد من البلدان بما في ذلك أمريكا نفس القاعدة محليا أيضا.

قالت رابطة النقل الجوي الدولي، التي تمثل 350 شركة طيران، إن رفع الحد عامين هو “خطوة متأنية لكنها معقولة ومتسقة مع السلامة”، مضيفة في ورقة عمل نشرت على موقع منظمة الطيران المدني الدولي إنه لا يزال يتعين أن يكون هناك طياران على الأقل لتشغيل كل رحلة، وينبغي أن يكون أحدهما أصغر من 65 عاما إذا كان الطيار الآخر أكبر من هذا العمر.

كانت منظمة الطيران قد رفعت حد السن من 60 إلى 65 عاما في 2006، وتعارضت نقابات رئيسية للطيارين في الولايات المتحدة رفع السن بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

