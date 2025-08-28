طلبت مجموعة تمثل شركات طيران عالمية من الوكالة المعنية التابعة للأمم المتحدة رفع الحد الدولي لعمر الطيارين التجاريين إلى 67 عاما من 65 عاما، وأشارت إلى أن الطلب العالمي على النقل الجوي يفوق المتاح من الطيارين.
