رشاد الخير – الرياض
افتتح زير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الاثنين) فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي في دورته الـ 12 ومعرض أربيا أكسبو بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة وفد من مجلس الغرف السعودية برئاسة رئيس المجلس الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي وبحضور الأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري وعدد من أصحاب الأعمال ووفود من مختلف الدول العربية.
ووفقاً للدكتور سامي العبيدي فإن مجلس الأعمال العربي الروسي ينعقد هذه الدورة تحت شعار ” روسيا والعالم العربي – حان وقت التعاون من أجل مستقبلنا” وتركز مباحثاته على زيادة التعاون بين روسيا والدول العربية في العديد من القطاعات مثل البنية التحتية، والموارد البشرية ،والصناعة، والسياحة، بالاضافة لتعزيز الاستثمارات العربية في روسيا.
وشارك رئيس مجلس الغرف السعودية متحدثاً رئيسياً في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأعمال العربي الروسي بعنوان “آفاق تطوير العلاقات العربية الروسية” والتي ناقشت الخطوات اللازمة والقضايا التي يجب معالجتها لتفعيل علاقات التعاون العربي الروسي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار،مؤكداً أهمية العلاقات الاقتصادية العربية الروسية وضرروة زيادة الانفتاح التجاري وتدفق حركة التجارة والاستثمار بين روسيا والدول العربية ، منوهاً إلى الاصلاحات الاقتصادية بالمملكة في ظل رؤية 2030 وجهودها لتحسين بيئة الاستثمار حتى أصحبت وجهة رائدة للاستثمارات الدولية.
ودعا ” العبيدي” إلى استثمار اللقاءات العربية الروسية في تجاوز المعوقات التي تواجه العلاقات الاقتصادية بين الطرفين،والعمل على وإيجاد إطار تعاون أكثر فاعلية يتيح حرية التجارة بين الجانبين، و دخول المنتجات العربية إلى الأسواق الروسية بما يدعم جهود تنويع القاعدة الاقتصادية العربية ويخلق فرص عمل ، ويشكل سبيلاً لإقامة علاقات متـوازنة، ويفتح الطريق نحو دفع هذه العلاقات لتواكب الإمكانيات الكبيرة للبلدان العربية وروسيا.