الرياض 17 ابريل 2019 (شينخوا) أعلنت السعودية اليوم (الأربعاء)، أنها ستستضيف قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 وذلك للمرة الأولى على مستوى العالم العربي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان المملكة “ستستضيف أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين يومي 21 و22 من نوفمبر من عام 2020 في العاصمة الرياض”.
ورحبت المملكة باستضافة أعمال القمة التي يرأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعربت المملكة عن تطلعها من خلال رئاستها للقمة في عام 2020، إلى “تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره”.
وقالت ان استضافة القمة ستسهم في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعد هذه القمة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي.
واشارت الوكالة أن القمة تعد أهم منتدى اقتصادي دولي، يعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، و75 في المائة من التجارة العالمية.
ويشارك في القمة قادة الدول العشرين التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، كما سيشارك في الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى الذين تتم دعوتهم لحضور القمة، وعدة منظمات دولية وإقليمية.
وسيتناول جدول أعمال القمة عددا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.