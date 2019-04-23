مراسلة خاصة- الوكاد
تستضيف مدينة أيت ملول، ولاية أكادير فعاليات الدورة الثانية عشر لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير من 26 إلى 30 أبريل 2019، والمنظم من لدن محترف كوميديا للإبداع السينمائي بشراكة مع المجلس الجماعي لأيت ملول، وبدعم من المجلس الجهوي سوس ماسة، والمركز السينمائي المغربي، والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة، وكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول.
وتحتفي هذه بالسينما الإيبيرية من خلال التجربة السينمائية” الإسبانية”. وأوضح السيد نور الدين العلوي مدير المهرجان أن الدورة الثانية عشر اختارت السينما الإسبانية كسينما رفيعة تتسم بقوتها التعبيرية وتعدد أساليبها الفنية كسينما متميزة أوربيا سواء في طبيعة متخيلها السينمائي، أو تعدد الرؤى الإخراجية تبعا لتغنى الثقافة الإسبانية، فضلا عن موقعها الجغرافي الذي جعلها شرفة للسينما المتوسطية ومنصة لإنتاج وتقديم أفلام ذات صيت عالمي.
ويشارك في هذه الدورة أكثر من 19 فيلم قصير يمثلون المغرب، الجزائر، موريتانيا، تونس، مصر، الأردن، فلسطين، العراق، سوريا، اليمن، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، تركيا. وتتوزّع الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان بين الفيلم الروائي القصير، والفيلم الوثائقي القصير. وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير التي يترأسها المخرج التونسي أنيس لسود كل من الفنان ياسين أحجام، والناقد الفني عبد اللطيف البازي العمراني، والمخرج عبد الله داري، والفنان عمر لطفي.
وستكرم الدورة الثانية عشر الممثل والمخرج المغربي إدريس الروخ ارتباطا بمنجزه السينمائي والبصري المتميز المتسم بالتعدد والتنوع، والدكتور حسن حمائيز تقديرا لجهوده من أجل ترسيخ الوعي السينمائي بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول.
و ستتنافس أفلام المسابقة الرسمية من أجل الظّفر بجوائز الدورة الحادية عشر للمهرجان وهي جائزة سوس الدولية لأحسن فيلم روائي قصير، وجائزة سوس الدولية لأحسن فيلم وثائقي قصير، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة سوس الدولية للسيناريو، وجائزة سوس الدولية للجمهور.
وستعرف هذه الدورة عروضا سينمائية بفضاء المركز الثقافي لمدينة أيت ملول، وعروضا موازية في أحياء المدينة (عروض القرب)، وندوة علمية حول “السينما والمشترك الإنساني” بمشاركة: د. عبد الرحمان تمارة ( جامعة مولاي إسماعيل، د. عمر التاور، ( جامعة ابن زهر) ذ. لطيفة باقا (كاتبة أكادير)، د. عبد السلام دخان(جامعة عبد المالك السعدي)، إدارة الجلسة ذ. محمد أكرم الغرباوي(المدارس الدولية القصر). كما سيتم توقيع مجموعة من الإصدارات الجديدة المرتبطة بجماليات النقد السينمائي، ويتعلق الأمر بمؤلف” بحال الضحك” للإعلامي والناقد ذ. حسن نرايس، ومؤلف”ميلودراماّ للمبدع هشام الخضير، وكتاب” توكا تيسانت” للكاتب محمد العاقلي.
وستعرف فعاليات المهرجان السينمائي تنظيم ورشة تكوينية حول إنجاز فيلم سينمائي تأطيرالمخرج أحمد بايدو، وورشة تكوين الصورة السينمائية من أعداد الفنان محمد أكرم الغرباوي، وورشة حول آليات التحليل الفيلمي يؤطرها الدكتور عبد السلام دخان. كما تستضيف كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول” تجارب سينمائية” بحضور الأسماء الفنية اللامعة: ياسين أحجام، المهدي الوزاني، سعاد العلوي، عمر لطفي. فضلا عن لقاء مع الطلبة حول فن التشخيص بمشاركة الفنان سعيد باي، والفنان إدريس الروخ.
وينفتح المهرجان على الفنون البصرية من خلال معارض تشكيلية، وفن الكرافيك. ويحتفي المهرجان في الآن نفسه بالجماليات البصرية للأفلام السينمائية المقدمة في بانوراما مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير، وبضيوفه من نجوم الفن السابع، والمهتمين بالصناعة السينمائية وعشاق الفن السابع بفضاء المركب الثقافي لمدينة أيت ملول.