تهاني سعيد – الوكاد – جدة
اعلن الأمیر خالد الفیصل مستشار خادم الحرمین الشریفین أمیر منطقة مكة المكرمةعن إطلاق جائزة
“كاوست” للابتكار في تقنیات الحج والعمرة” وتقدمھا جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنیة بقیمة ملیون ریال. جاء ذلك لدىافتتاح سموه فعالیات الأسبوع الثقافي، لملتقى مكة الثقافي، “كیف نكون قدوة؟” والذي جاء ھذا العام حول موضوع ” كیفنطور مدننا لخدمة الحج والعمرة”.
وشھد الحفل تكریم الفائزین بجوائز مبادرة الریادة والابتكار وھم: أحمد العمودي عن مشروعھ “رحلة الحج”، وعبدالكافيالنواب عن مشروعھ ُ “م ّ یسرة”، كما ابتكر محمد الخلیفة “تكنولوجیا مبتكرة لتبرید خیم الحجیج بطاقة أقل وكفاءة أعلى” لیكونضمن الفائزین والمكرمین.
وضمت قائمة الفائزین أیضا العنصر النسائي ممثلا بأنھار المطیري التي فاز ابتكارھا “تركیب الحروف الأبجدیة العربیةلتعلیم أطفال عسر القراءة”، ومن ضمن الفائزین عبدالله الحیفي عن مشروعھ “نظام الإدارة والتحكم في طاقة المباني”، بجانبخالد الغانمي الذي فاز ابتكاره “الثلاجة الشخصیة المتنقلة للحجاج والمعتمرین”.
وبدأت فعالیات الاسبوع الثقافي في یومھا الأول، بزیارة أمیر مكة المكرمة، للمعرض المصاحب لمبادرات العام الجاري،وتجول على معرض الحج بین الماضي والحاضر والذي عكس تطور خدمات الحج على مدى السنوات الماضیة، كما زارال والابتكار في الحج والعمرة”، المقدمة من مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة، ممثلة فيبرنامج (بادر) لحاضنات التقنیة.
وفي أول جلسة تفاعلیة حملت عنوان تجربة وأثر” تم استعراض التجارب الإیجابیة في مجال الحج والعمرة . یشار إلى أنالملتقى الممتد لیومین یشمل جلسات حواریة إثرائیة وورش عمل تخصصیة حول موضوع الملتقى “كیف نطور مدننا لخدمةالحج والعمرة”، وذلك لتسلیط الضوء على التجارب والخبرات في إدارة خدمات الحج والعمرة.وبدأ ملتقى مكة الثقافى منذ ثلاثة أعوام بمشاركة أكثر من 100 جھة حكومیة وأھلیة بالمنطقة، وفق رؤیة “ریادة ثقافیة، وتمیزفي بناء الإنسان وتنمیة قدراتھ، في بیئة إبداعیة محفزة”، أما رسالتھ فتتمثل في تقدیم برامج ومبادرات نوعیة تسھم في بناءالإنسان وتنمیة المكان بالمنطقة وھو الشعار الذي رفعھ أمیر مكة وحولھ لمشروع كبیر انعكست آثاره الایجابیة على المنطقة
وأھلھا.ویركز الملتقى على عناصر القدوة التي انبثق منھا وفق رؤیة الأمیر خالد الفیصل وھي أربعة ركائز متمثلة بالإمام فيالمسجد، والأب في منزلھ، والمعلم في مدرستھ، والمسؤول في وظیفتھ.