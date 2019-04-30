دكتورة سلوى الھزاع: لأول مرة في الشرق الأوسط السعودیة تدخل أول علاج جیني لعلاج العمى الوراثي￼￼ أعلنت البروفيسور الدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع، رئيس واستشاري أمراض￼ وجراحة العيون وكبير العلماء واستشاري الأمراض الوراثية في مركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث والأستاذ المحاضر بجامعة الفيصل والبروفسور الإكلينيكي في جامعة جنوب كاليفورنيا USC خلال مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي لعام 2019 والذي استضافته جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) مؤخراً لمدة يومين، عن إدخال علاجٍ لمرض “العشا الليلي”الذي يصيب العيون الى المملكة العربية السعودية. كما أعلنت عن إنشاء مركز الطب الشخصي لجينيوم العيون واعتماد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث كأول مستشفى في منطقة الشرق الأوسط للعلاج الجيني لنوع من أنواع العمى الوراثي وهو علاج معتمد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بحضور علماء متخصصين في علم الجينيوم من مختلف دول العالم. الجدير بالذكران هذا المؤتمر استهدف زيادة وعي الأطباء والباحثين في المجال الصحي بأحدث التقنيات في مجال الجينوم وتطبيقها في تشخيص الأمراض الجينية الوراثية . والأورام والأمراض المعدية وقامت الدكتورة سلوى الهزاع بالإعلان عن إدخال هذا الفحص RPE65 للموالید لزیادة الأمراض الوراثیة التي تفحص ضمن الفحص المبكر للموالید بحیث یمكن التدخل المبكر من داخل المملكة￼￼ وعلاجھا قبل حدوث الإعاقة البصریة الدائمة .￼￼ ￼ وأشارت الدكتورة الهزاع أن معدل الكشف عن الأمراض الوراثية الخاصة بالعيون تجاوز في المملكة االعربيه السعودية 83% وهي نسبة عالية مقارنة بالمختبرات العالمية وهي بحوالي￼ . 60% اشارت الدكتورة الهزاع إلى أن العلاج عبارة عن حقنة واحدة فقط تعطى للمريض، ليتماثل بعدها للشفاء بمدة قصيرة، وبنسبةمرتفعةجداً،حسب تقريرالشركة المصنعة لهذا الدواء. وشرحت أن الدواء يستخدم لعلاج مرض نادر يسبب ضعف النظر، الناتج عن ضمور الشبكية الوراثي، ويسبب العمى، RPE65 ويعتمد هذا الدواء على مبدأ الهندسة الجينية، حيث يتم حقن المريض بنسخة سليمة من جين مفقود في العين، ليقوم بدوره بتحفيز الجسم على إفراز بروتين حيوي لاستعادة النظر. وأوضحت الدكتورة الهزاع أن العلاجات الجينية، يتم استخدامها مرة واحدة لمعالجة المرض من مصدره، وإصلاح الحمض النووي المعطوب حتى يتمكن الجسم من علاج نفسه، وذلك على عكس العقاقير التقليدية التي تستغرق مدة علاجها أشهراً طويلة وتكرار العلاج… وأكدت أنه تمت الموافقة على هذا العلاج من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA، والهيئة الأوروبية للأدوية EMA، وستكون السعودية من أوائل الدول في استخدام هذا الصنف الدوائي بعد الولايات المتحدة الأميركية وبعضا من الدول الاوربيه، وذكرت الدكتورة الهزاع أن السعودية تحظى بثقة عالمية في معايير التسجيل الدوائي، ما يعكس حرص الشركات العالمية على طرح أدويتها بالمملكة، بعد اعتمادها من الهيئات الدولية كهيئة الغذاء والدواء الأميركية والهيئة الأوروبية للدواء،. وأكدت “د الھزاع” أھمیة الفحص ما قبل الزواج لتشمل الأمراض الشائعة حسب ما كشفته إحصاءات￼ دراسة الجینوم البشري السعودي ، وأن إضافة ھذه الطفرة للفحص سیؤدي إلى الزواج الصحي وتفادي￼ الأمراض الوراثیة قبل حدوث الحمل .￼ وإشادت الدكتورة الھزاع بالجھود المبذولة من الجمعیة السعودیة للطب الوراثي SSMG 2019 ودعمھا للطب￼ الوراثی ومواجھة ازدیاد الأمراض الوراثیة والحرص على تكاتف الجھود الأكادیمیة والصحیھ وتعزیز￼ الدراسات والأبحاث العلمیھ الوراثیة من خلال التقاء الخبرات الوراثیة المحلیة والإقلیمیة والعالمیة لدعم￼ رؤیھ المملكة ٢٠٣٠￼

السعودية والإمارات ومصر خارج توقعات متشائمة لصندوق النقد

ثقافة وفنون > يشارك في رسمها مئات التشكيليين قصة الثّورة السّودانية في جدارية طولها كيلومتران
30/04/2019   9:36 ص

يشارك في رسمها مئات التشكيليين قصة الثّورة السّودانية في جدارية طولها كيلومتران

+ = -
0 109

نشرت صحيفة الشرق الاوسط اليوم 30 ابريل خبرا عن قيام عدد من الفنانين التسكيلين السوداني برم لوحة جدارية بطول 2 كيلومتر عن الثورة وفي التفاصيل :

«نقطة واحدة فقط تصنع التغيير وتلك الأيام نداولها»؛ عنوان لوحة انتظر الفنان التشكيلي حسان سعيد 6 سنوات لتنفيذها. يقول: «لحسن حظّي وجدت الفرصة المناسبة، لتكون لوحتي ضمن مئات اللوحات في أضخم عمل فني عن الثورة السودانية».

وبدأ المئات من كبار الفنانين التشكيلين والهواة المشاركة بالرسم في ورشة لإخراج أكبر «جدارية» يتوقع القائمون عليها أن تكون من أكبر الجداريات في العالم، لتدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويبلغ طول الجدارية كيلومترين؛ ويتوقع الانتهاء من رسمها خلال 10 أيام.

يقول التشكيلي سعيد: «فكرة اللوحة تقوم على أن التغيير بمختلف معانيه يبدأ من نقطة واحدة؛ ولأول مرة أنفّذها على القماش؛ وهي تغيير لوني بين اللونين الأبيض والأزرق والصعود والهبوط». ويضيف: «غالبية الشّعارات المكتوبة في الثورة، وحتى اللفظي منها يمكن أن يتجسد بشكل مادة عبر الفنون»، ويتابع: «الرّسم من أكثر ضروب الفنون التي تجسّد المعنى الحقيقي وتوصله إلى المتذوق».

لوحة سعيد، جزء من رسوم تحولت بموجبها ساحة الاعتصام إلى معرض فني كبير، تشغله مئات الرّسومات، تزين حوائط المباني المحيطة بقيادة الجيش في الخرطوم؛ تحكي مسارات الثّورة السّودانية منذ بدء الاحتجاجات وحتى سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير.

ورسم تشكيليون شباب وهواة من الجنسين عشرات الجداريات، لتحكي أحداثاً حقيقية عاشوها خلال يوميات الثّورة والمظاهرات، جسّدت لحظات القمع والقتل التي تعرّض لها المتظاهرون؛ وحتى اللحظات الأخيرة لسقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

يقول التشكيلي عبد المنعم التوم؛ وهو أحد المنظّمين للعمل الفني المرافق للثورة لـ«الشرق الأوسط»: «الجدارية تعرض لوحات وتوقيعات، لكل من شارك في الثورة، وهي أشبه بدفتر الحضور الثوري، ونسعى لاستخدامها وسيلة تعبير وضغط على المجلس العسكري لتلبية مطالب الشعب السوداني، بجانب لفت نظر الرأي العام العالمي لدعم الثورة السودانية». ويضيف: «المشاركة متاحة لجميع الفنانين، وكثير من كبار التشكيلين والهواة من الشّباب بدأوا فعلياً تجسيد أفكارهم المتعلقة بالحراك الشّعبي، لتعبر عن معاني التغيير وأساليب المقاومة المدنية التي حدثت خلال الاحتجاجات التي استمرت 4 أشهر، وحتى سقوط النّظام».

ويتابع التوم: «يبلغ طول القماش الذي ستُنفّذ عليه الجدارية 3 آلاف متر، وتحتاج إلى ما يقارب 250 جردلاً من الطلاء من الألوان المختلفة، استهلكنا حتى الآن نحو 30 جردلاً».

ويتوقع التوم أن تضمّ الجدارية مئات اللوحات ومليون توقيع، وسيتم العرض ليوم واحد يحضره مندوبو «غينيس» لمعاينة اللوحات.

طريقة العرض حسب منظمي العمل الفني ستكون مختلفة تماماً عن الأشكال التقليدية لعرض الجداريات؛ حيث يمسك المئات بأطرافها على امتداد طول ساحة الاعتصام الرئيسية، من جسر القوات المسلحة وحتى نفق جامعة الخرطوم. ويشير التوم إلى أنّ «الجدارية» عبارة عن رسائل لثورة شعب السودان من أجل التحرر عبر الفن السوداني لإيصالها إلى كل العالم وتعريفه كيف يمكن أن يلعب الفن دوراً مركزياً ورئيسياً في المقاومة المدنية وكيف يعبر عن وعي الشعوب.

ويوضح التوم أنّ الجدارية تعدّ أول عمل فني يجتمع عليه هذا العدد الكبير من التشكيليين السودانيين لـ«إنتاج عمل بهذه الضخامة وله مدلولات عميقة». ويتابع: «إنهم يعبرون من خلال الفن عن التنوع والتعدد، الذي تذخر به البلاد؛ وسيعطي اختلاف المدارس الفنية والتشكيلية الجدارية أبعاداً كبيرة تجسّد معاني الثّورة، كل من وجهة نظره وفكرته».

ومن الفنانين التشكيليين السّودانيين المعروفين الذين يشاركون بلوحات في الجدارية، الفنان نصر الدين الدومة وعادل كرمة، ويتوقع أن ينضمّ إليهم عدد من الفنانين العالميين.

يشارك في رسمها مئات التشكيليين قصة الثّورة السّودانية في جدارية طولها كيلومتران

ثقافة وفنون
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1933918.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *