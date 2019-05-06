القاهرة 2 مايو 2019 (شينخوا) أكد وزير النقل المصري كامل الوزير اليوم (الخميس)، أهمية تنفيذ مشروع القطار المكهرب، الذي يمول إنشائه بنك الاستيراد والتصدير الصيني (EXIM) بـ 1.2 مليار دولار.
وطالب الوزير، خلال لقائه رؤساء الشركات المنفذة للقطار المكهرب الذي سيبدأ من مدينة السلام مرورا بالعاصمة الإدارية وحتى مدينة العاشر من رمضان، بـ “البدء الفوري في تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بالتزامن مع إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاون الاستثماري مع بنك إكسيم الصيني الممول لتكلفة المشروع، البالغة 1.2 مليار دولار”.
وشدد على أن “تقوم الشركات بالبدء الفوري في تجهيز المواقع وإمدادها بالمعدات اللازمة ليبدأ العمل على أرض الواقع بدءا من الأسبوع القادم، بالتزامن مع إمداد هيئة الأنفاق للشركات بالتصميمات اللازمة للمشروع لكي تقوم الشركات بأعمال الجسور والأسوار والورش لكي يتم إنهاء المشروع في 24 شهرا”.
وأشار إلى أنه قام خلال زيارته للصين بجولة في المصنع الذي سيقوم بتصنيع العربات الخاصة بالقطار المكهرب، حيث شاهد الإمكانات الكبيرة للمصنع، واتفق مع مسئولي الشركة المصنعة على الالتزام بتوريد العربات وفقا للجدول الزمني.
ونوه بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال لقائه عددا من الشركات الصينية من بينها شركة (أفيك)، أثناء زيارته الأخيرة للصين، بضرورة الانتهاء من توريد الوحدات المتحركة لمشروع القطار المكهرب خلال 16 شهرا.
جدير بالذكر أن شركات المقاولات المصرية ستقوم بكافة الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب من إنشاء محطات وكباري وأنفاق وتركيب قضبان حديدية وغيرها بتكلفة 461 مليون دولار.
فيما ستقوم شركة أفيك الصينية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات الـ 22 المتعاقد عليها لتشغيلها بالمشروع عقب تنفيذه بتكلفة إجمالية 739 مليون دولار.