واس – الریاض
كشفت وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة عن إطلاق 5 مبادرات لتعزیز مستھدفات المسؤولیة المجتمعیة في رؤیة المملكة2030 باعتبارھا أحد عناصر التنمیة المستدامة، بالشراكة مع عدد من القطاعات الربحیة وغیر الربحیة وأفراد المجتمع.
وبینت الوزارة أن المبادرات تنفذ بطریقة ذات جودة عالیة لتشجیع التبنّي المجتمعي وتنظیم وتمكین ونشر ثقافة المسؤولیةالاجتماعیة، بما ینعكس على زیادة عدد الساعات التطوعیة ورفع القیمة الاقتصادیة للتطوع وزیادة الفرص التطوعیة للوصولإلى ملیون متطوع في 2030.
وأوضح مدیر عام المسؤولیة الاجتماعیة في وزارة العمل فیصل الیوسف أن المبادرات المنفذة تتضمن: “سفراء المسؤولیةالاجتماعیة” “شركاء المسؤولیة الاجتماعیة” “مرصد المسؤولیة الاجتماعیة” “حاضنة جمعیات المسؤولیة الاجتماعیة”
“الدلیل الإرشادي للمسؤولیة الاجتماعیة”، مبینًا أنھ عقدت لقاءات وورش عمل خلال الفترة الماضیة تم فیھا مناقشة العدید منالبرامج المحوریة الشاملة التي تدعم مسیرة المملكة في التنمیة المجتمعیة والتطوعیة.”العمل” تطلق 5 مبادرات لتعزیز المسؤولیة المجتمعیة – المدینة 8/ 5/ 2019
وأكد الیوسف أن مبادرة “سفراء المسؤولیة الاجتماعیة” تھدف إلى استقطاب الشخصیات المؤثرة في المجالات المختلفةواستثمار تأثیرھم في مختلف فئات المجتمع لنشر ثقافة المسؤولیة الاجتماعیة ومبادئھا السامیة، وإبراز قیمتھا الاجتماعیةوالاقتصادیة والتنمویة عبر تفعیل دور السفراء المھم والحیوي في تكریس مفاھیم المسؤولیة الاجتماعیة لدى المجتمع، لافتًاَ النظر إلى أن قائمة سفراء المسؤولیة الاجتماعیة تتضمن العدید من الشخصیات البارزة والمؤثرة.
وأفاد أن السفراء یُعدون شركاء للوزارة في إیصال رسالتھا إلى المجتمع من خلال تقدیم عدد من الأعمال التي تسھم في تعزیزالمسؤولیة الاجتماعیة وقیام الشركات بمسؤولیتھا تجاه المجتمع؛ وذلك بدعمھم لمبادرات المسؤولیة الاجتماعیة في برامجالرؤیة، وكذلك المبادرات المرتبطة بالوزارة وتقدیم الحلول والمقترحات لحل القضایا الاجتماعیة وتحویلھا لمبادرات وبرامجتنمویة مستدامة، كما أن مبادرة شركاء المسؤولیة الاجتماعیة خاصة بالجھات التي لھا دور بارز في المسؤولیة الاجتماعیة
ویمكنھا أن تتشارك العمل مع الوزارة في تحقیق مستھدفات المسؤولیة الاجتماعیة.
وذكر الیوسف أن مبادرة “مرصد المسؤولیة الاجتماعیة” تتیح تحدید وحصر كل ما یتعلق بالمسؤولیة الاجتماعیة في مختلفمناطق المملكة، ووضع خارطة طریق لجمیع المبادرات في ھذا المجال للرفع من مستوى التنسیق مع الجھات الأخرى، ومنثم نشر البیانات المرصودة بصورة آنیة على البوابة الوطنیة الإلكترونیة للمسؤولیة الاجتماعیة.
وأشار مدیر عام المسؤولیة الاجتماعیة بالوزارة إلى أن مبادرتي “حاضنة جمعیات المسؤولیة الاجتماعیة” و”الدلیل الإرشاديللمسؤولیة الاجتماعیة” تخدم جمیع القطاعات العامة والأھلیة والخیریة من خلال وجود مواصفات دولیة للمسؤولیة الاجتماعیةإیزو 26000.