بغداد 8 مايو 2019 (شينخوا) وقع العراق عقدا لاستثمار الغاز المصاحب للنفط في محافظة ميسان جنوبي البلاد مع شركة صينية بمبلغ تجاوز مليار دولار أمريكي.
وجرى حفل توقيع الاتفاق اليوم (الأربعاء) في مبنى وزارة النفط العراقية بحضور وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، ومدير عام شركة نفط ميسان عدنان نوشي والسفير الصيني في بغداد تشانغ تاو، بين شركة (بتروتشاينا) باعتبارها المقاول الرئيس لتطوير حقل الحلفاية النفطي، والشركة الصينية للهندسة والانشاءات البترولية ( CPECC) (المقاول الثانوي) وهي الشركة التي ستقوم باستثمار الغاز المصاحب لصالح شركة نفط ميسان.
كما وقعت شركة نفط ميسان مذكرة تفاهم مع شركة “بتروتشاينا” لضمان تنفيذ المواصفات المطلوبة والواردة ضمن عقد تطوير حقل الحلفاية النفطي، من قبل الشركة الصينية للهندسة والانشاءات البترولية.
وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في كلمة بعد حفل التوقيع “إن هذا المشروع الذي تم توقيع عقده اليوم بين شركتي (بتروتشاينا) والشركة الصينية للهندسة والانشاءات البترولية، الصينيتين، من المشاريع المهمة والاستراتيجية لتطوير صناعة الغاز في العراق”، مبينا أن الحقل يؤمن استثمارا للغاز المصاحب بطاقة 300 مليون قدم مكعب.
وأكد الوزير العراقي أن هذا العقد سيوقف حرق الغاز وهدره وسيوفر فرص عمل للعديد من العراقيين ، فضلا عن الحصول على موارد مالية إضافية والمحافظة على البيئة.
من جانبه قال السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو “إن العلاقات بين الصين والعراق حققت تقدما كبيرا في كافة المجالات ولا سيما في مجال النفط والغاز”.
وأضاف “لدينا شركات عديدة تعمل بالتعاون مع وزارة النفط”، واصفا التعاون في مجال النفط والطاقة من بين الأجزاء المهمة في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، باعتبار أن الصين تعد المستورد الأكبر للنفط العراقي.
بدوره قال ليو هاي جون رئيس الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية ( CPECC) باعتبارها المنفذ للمشروع في كلمته “إن مشروع معالجة الغاز في حقل الحلفاية له أهمية كبيرة لتنمية الاقتصاد العراقي وسيسهم في توفير الطاقة الغازية المستثمرة لاستخدامها في مجال توليد الطاقة الكهربائية”.
وأضاف ” أن من أولويات العمل لشركتنا توفير فرص العمل للعراقيين في المشروع ونقل التكنولوجيا الحديثة للعراق”.
وتبلغ مدة تنفيذ العقد 30 شهرا فيما تبلغ قيمته 1.07 مليار دولار أمريكي وسوف ينتج 300 مليون قدم مكعب من الغاز.