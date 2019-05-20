بكين 20 مايو 2019 (شينخوا) أظهرت نتائج أحدث البيانات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك الصينية، أن حجم التجارة بين الصين والسعودية وصل إلى 17.5 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، بزيادة 27 بالمائة على أساس سنوي.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات الصينية إلى السعودية بلغت 4.7 مليار دولار أمريكي في الربع الأول، بزيادة 29.5 بالمائة على أساس سنوي، فيما وصلت الواردات الصينية من السعودية إلى 12.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة 26.2 بالمائة على أساس سنوي.
وفي شهر مارس وحده، بلغ حجم التجارة بين الصين والسعودية 6.3 مليار دولار أمريكي، بما فيه 4.7 مليار دولار للواردات الصينية من السعودية، و1.6 مليار دولار أمريكي لصادراتها إلى السعودية.
وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط