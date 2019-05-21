تعلن المنظمة العربية للتنمية الإدارية يوم الخميس المقبل عن إطلاق جائزة “التميز الحكومي العربي” برعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في بيان صحفي اليوم أن إطلاق الجائزة يأتي انسجامًا مع رغبة المنظمة العربية للتنمية الإدارية بإطلاق جائزة للأداء الحكومي المتميز في الدول العربية لتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في هذا المجال.
وأضاف أن “إطلاق مثل هذه الجائزة التي تعد الأولى من نوعها في هذا المجال، يهدف لإحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها في الدول العربية كافة وتشجيع المنافسة الإيجابية فيما بينها، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين المؤسسات الحكومية في الدول العربية”