كتب رئيس التحيرير محمد ناصر الاسمري
اوضح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه في القمة الاسلامية في مكة المكرمة الدور القيادي الذي تنتهجه القيادة السعودية في شأن القضايا الاسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين التي كانت وما تزال قضية السعودية الاولي وقال الملك في خطابه :
ُ نستذكر ھذا العامَ َ مرور خمسین عاماً علي انشاء منظمة التعاون الاسلامي ونستذكر المسجد الاقصى الذي لا یزال ُ یرزح َ تحت ُ الاحتلال ویتعرض لاعتداءات ممنھجة
ِ والقدس ھي محور َ اھتمامنا حتى یحصل ُ الشعب . ِ الفلسطیني الشقیق على كافة ِ حقوقھ المشروعة والتي كفلتْھا قرارات الشرعیة الدولیة ومبادرةُ السلام العربية
وقال الملك :ان القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الاساسية لأعمال منظمة التعاون الاسلامي وهي محل اهتمامنا