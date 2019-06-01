بكين أول يونيو 2019 (شينخوا)
أظهر تقرير صادر عن وزارة الثقافة والسياحة الصينية يوم الخميس أن حوالي 1.67 مليون شخص عملوا في شركات مرتبطة بالثقافة في الصين بنهاية العام الماضي، أي أقل بـ 65900 شخص عن العام الأسبق.
وأشار التقرير إلى وجود 237.1 ألف كيان تجاري في السوق الثقافي بنهاية عام 2018، مضيفا أن الرقم كان أقل بمقدار 20300 كيان من العام الأسبق.
وخلقت 70584 شركة ترفيهية أكثر من نصف مليون وظيفة في العام الماضي بإيرادات سنوية بلغت حوالي 52.1 مليار يوان (حوالي 7.54 مليار دولار أمريكي) وأنتجت 124266 كيان خدمات لتسجيل الدخول إلى الإنترنت، إيرادات بلغت أكثر من 7.67 مليار يوان، وفقا للتقرير.
وعززت الوزارة عمليات التفتيش على السياحة في العام الماضي، حيث تم إلغاء تراخيص العمل لـ 108 وكالات سفر.