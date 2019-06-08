انتخبت تونس اليوم عضواً غير دائم بمجلس الأمن عن المجموعة الأفريقية للفترة 2020 ـ 2021 م بـ191 صوتاً من بين 193 صوتاً للدول الأعضاء.
وعن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، التي تشغل الكويت مقعدها في المجلس، انتخبت فيتنام بـ192 صوتاً.
وتنضم سانت فنسنت وجزر غرينادين إلى عضوية المجلس ممثلة لمجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي التي تشغل مقعدها حاليا بيرو.
ومن مجموعة أوروبا الشرقية انتخبت أستونيا، لتحل محل بولندا في العام الجديد.
وقبيل بدء عضوية هذه الدول الخمس في المجلس، تنتهي عضوية الكويت وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وبيرو وبولندا في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2019.
ويتشكل مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، منهم خمسة أعضاء يمتلكون العضوية الدائمة هم: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين، بينما توزع المقاعد العشرة الأخرى على أساس إقليمي: خمسة للدول الأفريقية والآسيوية، وواحد لدول أوروبا الشرقية، وثنان لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، واثنان لدول أوروبا الغربية ودول أخرى. ويتحمل المجلس المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين.
مما يذكر أن تونس كانت قد شغلت مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن ثلاث مرات في تاريخها خلال الفترات: 1959 – 1960 و1980 – 1981 و2000 – 2001.