واشنطن 22 يونيو 2019 (شينخوا) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه سيؤجل لأسبوعين العمليات الهادفة لتعقب وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، والتي كانت مقررة يوم الأحد، في 10 مدن أمريكية، ليرى ما إذا كان المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون سيتفقون ويعملون معا لمعالجة هذه القضية.
وكتب على تويتر “بطلب من الديمقراطيين، أجّلت لأسبوعين عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، لنرى ما إذا كان الجمهوريون والديمقراطوين سيتفقون ويعملون معا لإيجاد معالجة لمشاكل وثغرات نظام اللجوء، على الحدود الجنوبية”.
وأضاف “وإذا لم يحدث هذا، فالترحيل سيبدأ”.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الجمعة إلى أن إدارة ترامب يتوقع أن تشن حملات مداهمات فجر الأحد، تستهدف أكثر من 2000 عائلة مهاجرين، تواجه أوامر ترحيل في 10 مدن منها لوس أنجليس وهيوستن وشيكاغو وميامي ونيويورك وسان فرنسيسكو، على أساس قضايا أثيرت أمام 10 محاكم معنية بقضايا الهجرة.
وأثارت العملية الوشيكة الكثير من القلق إزاء تشتيت العائلات، في وقت أعلن فيه عمدتا مدينتي شيكاغو ولوس أنجليس أنهما لن يدعما هذه العملية.
في فبراير الماضي، قامت قوات الهجرة والجمارك الأمريكية، بإرسال رسائل لنحو 2000 عائلة تلقت فعلا أوامر بالترحيل في أحكام غيابية صدرت من قضاة، وطالبتها بالإبلاغ عن أحوالها للجهات المعنية بموعد لا يتجاوز مارس الماضي، والالتزام بهذه الأوامر القضائية، وفقا لوسائل إعلام محلية، توقعت أن العمليات الوشيكة ستستهدف هذه العائلات.