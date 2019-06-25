عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى اجتماعا اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتور مساعد بن عبد الله بن فريان مع ممثلين من وزارة الخدمة المدنية يتقدمهم مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي، وذلك بمقر المجلس بالرياض.
وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439/1440هـ، وأطلع مسؤولي الوزارة اللجنة وأعضائها على منجزات الوزارة خلال العام المنصرم.حيث قدم الاستاذ ياسر محمد الاسمري مدير ادارة الاداء الاستراتيجي عرضا موسعا لما قامت به وزارة الخدمة المدنية من اجراءات في مجالات التوظيف وتمكين المرأة السعودية
حضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية، وعدد من وكلاء وزارة الخدمة المدنية وهم: وكيل الوزارة للتحول الرقمي فيصل بن أحمد باخشوين، ووكيل الوزارة لتمكين المرأة هند بنت خالد الزاهد، ووكيل الوزارة المساعد للتصنيف والتوظيف محمد بن عبد الله أبوحيمد.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة الصحية في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبد الاله بن سيف الدين ساعاتي اجتماعًا مع ممثلي المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.