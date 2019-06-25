أخبار > هيئة حقوق الإنسان تبرز ترتيبات أبناء وأزواج المواطنات في الإقامة والعمل
25/06/2019   9:52 ص

هيئة حقوق الإنسان تبرز ترتيبات أبناء وأزواج المواطنات في الإقامة والعمل

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وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ اليوم الثلاثاء 25 يوليو فقد ابرزت هيئة حقوق الإنسان، ترتيبات خاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، تشمل منحالمقيمين منهم في المملكة الإقامة، ولها حق طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامةمعها، مع تحمل الدولة رسوم إقامتهم، والسماح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دوننقل خدماتهم، واحتسابهم ضمن نسبة السعودة في القطاع الخاص، ومعاملتهم معاملةالسعوديين من حيث الدراسة والعلاج.
كما تشمل الترتيبات زوج المواطنة الأجنبي، بالسماح لها باستقدامه إذا كان خارج المملكة، أو نقل
خدماته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، ويدون في الإقامة (زوج مواطنة سعودية)،
والسماح له بالعمل في القطاع الخاص، بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به.
وشددت الترتيبات على أنه يشترط أن يكون الزواج قد تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد
النكاح موثقا، وأن يكون لدى أولاد المواطنة من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.

هيئة حقوق الإنسان تبرز ترتيبات أبناء وأزواج المواطنات في الإقامة والعمل

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