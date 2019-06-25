لقاهرة 24 يونيو 2019 (شينخوا)
وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم (الإثنين) على اتفاقية تعاون بين مصر والصين لتطوير نظام التعليم عن بعد.
وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) المصرية الرسمية، أن المجلس ناقش الخطابات المشتركة بين مصر والصين حول تطوير نظام التعليم عن بعد.
وتتضمن الاتفاقية “تطوير بعض الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في عملية التعليم، واستبدال عدد من أجهزة التحكم، وتطوير 57 موقعا بأحدث المعدات في مجال المؤتمرات التلفزيونية المستخدمة في تطوير التعليم” في مصر.
وأشارت إلى أن المجلس وافق في نهاية المناقشات على الاتفاقية.
ووقعت الاتفاقية في 27 أكتوبر 2018، وتهدف إلى دعم علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم عن بعد، على نحو يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، التي شهدت انطلاقة كبيرة في السنوات الأخيرة في العديد من المجالات خاصة في مجال التعليم، الذي تسعى مصر إلى تطويره، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لجريدة (اليوم السابع) المصرية عن تقرير للبرلمان.
وتنص الاتفاقية على قيام الحكومة الصينية بتمويل وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد، وتنفيذ المرحلة الثالثة أيضا.
وتبلغ تكلفة تنفيذ المشروع 79 مليون يوان صيني، وفقا لتقرير البرلمان، تخصم من حساب المنحة المنصوص عليها في اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين الحكومتين المصرية والصينية في 23 ديسمبر 2014.