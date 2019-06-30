شدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في الكلمة التي ألقاها نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الجلسة الختامية لقمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، أمس، على ضرورة معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، وأهمية السعي والعمل للوصول إلى حلول توافقية بشأنها عام 2020 لتفادي التدابير الحمائيّة.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة، عزم بلاده على مواصلة العمل للتقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء لمناقشة القضايا الملحة في القرن الحادي والعشرين ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاهة الإنسان، مرحباً بقادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وتطلعه لاستضافتهم العام المقبل في الرياض.
كما تطرق الأمير محمد بن سلمان، إلى مسألة التقدم التكنولوجي، وضرورة مواكبته بالطرق كافة، وضرورة معالجة التحديات المتمثلة في زيادة مخاطر الأمن السيبراني وتدفق المعلومات لتفادي تحولها إلى أزمات اقتصادية واجتماعية. كما تناول ملف الشباب والمرأة. وقال، في هذا السياق، إن تمكين المرأة وتمكين الشباب محوران أساسيان لتحقيق النمو في العالم.
ووجّه ولي العهد في بداية كلمته الشكر إلى رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، على حسن استضافة بلاده للقمة، وهنأه على إدارته الناجحة، وعلى النتائج المتميزة التي حققتها القمة، مشيداً ببرنامج عمل مجموعة العشرين خلال الرئاسة اليابانية لها هذا العام، وتركيزها على بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان، ومواجهة التحديات الديموغرافية والتقنية.
وأوضح ولي العهد أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحدياتٍ متداخلة ومعقدة.
وأضاف ولي العهد: «إن الفاعِلية في تحقيق ذلك تعتمد على القدرة لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخِ مبدأِ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة».
وشدد على أنه من الضروري معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أهمية السعي والعمل معاً للوصول إلى حلول توافقية بشأنها عام 2020 لتفادي التدابير الحمائيّة.
وقال ولي العهد: «إن المملكة ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر (كانون الأول) العام المقبل»، مؤكداً العزم على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء كافة، وبخاصة دولتا اليابان وإيطاليا، لمناقشة القضايا الملحة في القرن الحادي والعشرين، ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاهة الإنسان.
وأشاد ولي العهد بالتقدم الذي تحقق في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي، مؤكداً ضرورة السعي الجاد للوصول إلى الشمولية والعدالة، وتحقيق أكبر قدر من الرخاء.
وأكد أن تمكين المرأة وتمكين الشباب يظلان محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أنه «لضمان الاستدامة، سيكون موضوعُ التغيّرِ المناخي، والسعي لإيجاد حلولٍ عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من جميع مصادرها والتكيف مع آثارها، وضمانُ التوازن البيئي في العالم، على أجندتنا تحت رئاسة المملكة للمجموعة».
وذكر ولي العهد أن توفير التمويل الكافي لتنفيذِ أهدافِ التنمية المستدامة يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، مشدداً على الحاجة الملحة إلى التعاون مع البلدان منخفضة الدخل في مجالاتٍ عديدة مثل الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والوصول إلى مصادر الطاقة والمياه، والاستثمار في رأس المال البشري. وشدد على أن تلك القضايا ستحظى بالاهتمام خلال رئاسة المملكة للمجموعة العام القادم.
وأوضح ولي العهد السعودي أن أمنَ واستدامة المياه وما يترتبُ عليها من تحدياتٍ بيئية وسياسية، هو أحدُ أهم المواضيع التي تواجه العالم بشكلٍ عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكلٍ خاص، موضحاً أنه سيتم العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سياسات توافقية ومجدية لهذه التحديات.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة، عزم بلاده على مواصلة العمل للتقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء لمناقشة القضايا الملحة في القرن الحادي والعشرين ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاهة الإنسان، مرحباً بقادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وتطلعه لاستضافتهم العام المقبل في الرياض.
كما تطرق الأمير محمد بن سلمان، إلى مسألة التقدم التكنولوجي، وضرورة مواكبته بالطرق كافة، وضرورة معالجة التحديات المتمثلة في زيادة مخاطر الأمن السيبراني وتدفق المعلومات لتفادي تحولها إلى أزمات اقتصادية واجتماعية. كما تناول ملف الشباب والمرأة. وقال، في هذا السياق، إن تمكين المرأة وتمكين الشباب محوران أساسيان لتحقيق النمو في العالم.
ووجّه ولي العهد في بداية كلمته الشكر إلى رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، على حسن استضافة بلاده للقمة، وهنأه على إدارته الناجحة، وعلى النتائج المتميزة التي حققتها القمة، مشيداً ببرنامج عمل مجموعة العشرين خلال الرئاسة اليابانية لها هذا العام، وتركيزها على بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان، ومواجهة التحديات الديموغرافية والتقنية.
وأوضح ولي العهد أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحدياتٍ متداخلة ومعقدة.
وأضاف ولي العهد: «إن الفاعِلية في تحقيق ذلك تعتمد على القدرة لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخِ مبدأِ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة».
وشدد على أنه من الضروري معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أهمية السعي والعمل معاً للوصول إلى حلول توافقية بشأنها عام 2020 لتفادي التدابير الحمائيّة.
وقال ولي العهد: «إن المملكة ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر (كانون الأول) العام المقبل»، مؤكداً العزم على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء كافة، وبخاصة دولتا اليابان وإيطاليا، لمناقشة القضايا الملحة في القرن الحادي والعشرين، ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاهة الإنسان.
وأشاد ولي العهد بالتقدم الذي تحقق في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي، مؤكداً ضرورة السعي الجاد للوصول إلى الشمولية والعدالة، وتحقيق أكبر قدر من الرخاء.
وأكد أن تمكين المرأة وتمكين الشباب يظلان محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أنه «لضمان الاستدامة، سيكون موضوعُ التغيّرِ المناخي، والسعي لإيجاد حلولٍ عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من جميع مصادرها والتكيف مع آثارها، وضمانُ التوازن البيئي في العالم، على أجندتنا تحت رئاسة المملكة للمجموعة».
وذكر ولي العهد أن توفير التمويل الكافي لتنفيذِ أهدافِ التنمية المستدامة يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، مشدداً على الحاجة الملحة إلى التعاون مع البلدان منخفضة الدخل في مجالاتٍ عديدة مثل الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والوصول إلى مصادر الطاقة والمياه، والاستثمار في رأس المال البشري. وشدد على أن تلك القضايا ستحظى بالاهتمام خلال رئاسة المملكة للمجموعة العام القادم.
وأوضح ولي العهد السعودي أن أمنَ واستدامة المياه وما يترتبُ عليها من تحدياتٍ بيئية وسياسية، هو أحدُ أهم المواضيع التي تواجه العالم بشكلٍ عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكلٍ خاص، موضحاً أنه سيتم العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سياسات توافقية ومجدية لهذه التحديات.
المصدر صحيفة الشرق الاوسط والوكات