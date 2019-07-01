استعرض الدكتور توني تشان رئیس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنیة في الریاض ً مؤخرا المنجزات التي حققتھا كاوستخلال العشر سنوات الماضیة منذ افتتاحھا في 23 سبتمبر 2009.
وأكد تشان أن العمل الذي یجري في كاوست یركز على أربع مجالات رئیسة ھي: الغذاء والمیاه والطاقة والبیئة.. وأضاف:
«ھذه ھي رؤیتنا، وھدفنا ھو إیجاد نموذج للتعلیم المتقدم والأبحاث العلمیة والإسھام في التطور الاقتصادي للمملكة».
وأضاف أن أثر الجامعة على المدى القصیر والطویل یتمثل في رفع الإنتاج الزراعي في السعودیة بتكلفة اقتصادیة منخفضةبنسبة 50 ً ،«٪مشیرا في الوقت نفسھ إلى قیام الجامعة بتحدیث 3 مجالات في الثورة الرقمیة والأمن المعلوماتي والروبوتوالصحة الذكیة».
وفي ختام العرض جرت عدة مداخلات، وحول أھمیة ربط الجامعة بتوجھھا العالمي القوي وعلاقاتھا مع الجامعات العالمیةبالسیاق السعودي لإثراء المحتوى المحلي، ذكر د.توني تشان أن الجامعة تعمل بالتوافق مع أھداف رؤیة المملكة وبصددإطلاق برامج أساسیة وتطبیقیة جدیدة ومسافات مفتوحة (أونلاین) وذات ارتباط أكثر بالسیاق المحلي مثل الأمن السیبرانيواستخدامات الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات.وعن عدد الشركات وبراءات الاختراع التي خرجت جامعة الملك عبدالله، أكد رئیس كاوست أن ھذا ھو ھدفھ الرئیسً خصوصا أنھ خریج جامعة ستانفورد المعروفة بتحویل الأفكار إلى منتجات، ً مؤكدا أن الجامعة أطلقت ً عددا من الشركاتالناشئة مثل شركة «مزارع البحر الأحمر» Farms Sea Red لإنتاج الخضروات المقاومة للملوحة والتي تسقى بمیاه البحروالآن في فترتھا التجریبیة بمدینة نیوم تحت إشراف البرفیسور مارك تستر. وأضاف تشان: «ھناك مثالان آخران ھما شركة
«مداد» لإنتاج المیاه النقیة لسكان الریاض وشركة «آیرس» وھي التقنیة التي تحول نوافذ البیوت ألى ألواح شمسیة وغیرھامن الأمثلة»
المصدر صحيفة المدينة