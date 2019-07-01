واس – جدة
نالت إدارة محطة تولید جنوب جدة شھادة الآیزو العالمیة في مجالات الجودة والالتزام والبیئة.
وأوضح نائب الرئیس التنفیذي للتولید في الشركة السعودیة للكھرباء المھندس خالد الطعیمي، أن حصول محطة تولید جنوب
جدة على الشھادة یأتي بعد أن أجرت شركة TUV NORD الألمانیة المتخصصة فحص الأنظمة والعملیات للمراجعةالخارجیة والتحقق من وجود نظام موثق ومفعل للجودة والالتزام والبیئة، وشملت مراجعتھا ھذه الالتقاء بمختصین وزیاراتمیدانیة متعددة.
وقال الطعیمي: “تكلل الشھادة جھود إدارة المحطة في بناء النظام، وتأھیل الدوائر والأقسام كافةً، وتنفیذ فریق مؤھل لعدد منالبرامج التدریبیة والزیارات المیدانیة للتدقیق والمراجعة، التي تسعى من خلالھا إلى الحفاظ على التمیز والریادة في جودةالخدمة، والالتزام بالأنظمة والمعاییر في حمایة البیئة”.
وبیَّن أن حصول محطة جنوب جدة على الشھادة العالمیة ھو نتاج جھد جماعي في بناء نظام متكامل یشمل أقسام المحطة كافةً،ً مؤكدا حرص الشركة السعودیة للكھرباء على الاستمرار في تطبیق أنظمة الجودة والالتزام والبیئة بما یضمن تقدیم أفضلخدمات إنتاج الطاقة الكھربائیة بتمیز وإتقان.