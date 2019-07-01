وام – ابوظبي
دشن مطار أبوظبي، اليوم (الأحد)، «غرفة العبادة متعددة الأديان»، التي ستتيح للمسافرين، غير المسلمين، إمكانية ممارسة شعائرهم الدينية.
وقالت حكومة أبوظبي إن هذه المبادرة تعكس الحرص على إعطاء رعايا الديانات الأخرى الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتخدم الغرفة غير المسلمين من المسافرين عبر المطار، وكذلك مسافري «الترانزيت»، إضافة إلى العاملين في المطار، وذكر مسؤولون أنه تم تصميم الغرفة، بعد القيام بدراسات مكثفة، أخذت في الاعتبار الشعائر التي تُمارسها مختلف الديانات.
وقال الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي إن «تدشين هذه الغرفة يرسم بُعداً جديداً للتسامح والتعايش الحضاري بين مختلف الأعراق والثقافات، ويجسّد وحدة النسيج المجتمعي بالإمارات».
وأضاف الخييلي أن «قيادة الإمارات آمنت بأهمية الانفتاح على الشعوب، والعيش في تآلف مع كل الثقافات، ومن هنا يأتي دور دائرة تنمية المجتمع في ضمان إعطاء المقيمين في إمارة أبوظبي كافة الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية، وفق التقاليد المتعارف عليها».
وأكد أن الدائرة تعمل على تسهيل وتيسير متطلبات ترخيص دور العبادة وتنظيم آلياتها.
وكانت أبوظبي قد أعلنت قبل أيام البدء في إجراءات ترخيص 19 دار عبادة، تضم 17 كنيسة تتبع الطوائف المسيحية المختلفة، ومعبدين للهندوس والسيخ.