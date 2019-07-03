دشّنت مكتبة الملك فهد الوطنية التحديث الجديد للبوابة الإلكترونية الرسمية للمكتبة على الشبكة العنكبوتية، وذلك بعد تطويره ليواكب أحدث التقنيات والمعايير العالمية.
ويُعد التصميم الجديد بمثابة نقلة نوعية في أداء البوابة، حيث يعتمد على التوجه الجديد في تصميم البوابات الإلكترونية الحديثة، الذي يعطي أريحية للمستخدم ومتوافقاً مع أجهزة الاتصالات الذكية وسهولة الاستخدام ومطابقاً للمواصفات العالمية، وموائماً لرؤية المملكة 2030 وبرنامجها التنفيذي للتحوّل الوطني.
وتبذل المكتبة جهودها للاستمرار في تحسين وتطوير البوابة وذلك لمواكبة التغيرات والتطورات في هذا الشأن ولتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، إيماناً من المكتبة بأهمية مشاركة المختصين والأخذ برأيهم في هذا الشأن.
ودعت مكتبة الملك فهد الوطنية الجميع بالمشاركة في إبداء الملاحظات والاقتراحات حول التصميم الجديد للبوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/Survey.aspx?sid=10
–