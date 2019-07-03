یخطط صندوق الاستثمارات العامة» للتوسع في الخارج وزیادة عدد موظفیھ لمواكبة خططھ المختلفة على صعید المشروعاتوالاستثمارات.. ویعمل الصندوق منذ ارتباطھ بمجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمیة على تحدیث استراتیجیتھ لتواكب معمستھدفات رؤیة 2030 وتطویرالبنیة التحتیة والتقنیات الداعمة لعملیاتھ من خلال بناء نظم المعلومات وتحدیثھا وفق أفضلالمعاییر العالمیة والتوجھات المستقبلیة.. وشملت مبادرات الصندوق بناء قدرات رأس المال البشري، والتي یعمل من خلالھا
على استقطاب المواھب والكفاءات الاستثنائیة والمحافظة علیھا، وبناء قادة المستقبل في مجال الاستثمار والقطاعات الجدیدة،التي یستھدفھا.
ویسعى الصندوق إلى ترسیخ مكانتھ كصاحب عمل مفضل للموظفین الموھوبین من السعودیین وغیرھم، ویعمل بھ حتى الآن500 موظف، ویستھدف أن یصل إلى 700 بنھایة عام 2019 ،على أن یصل عددھم إلى ألفي موظف بحلول 2025 .وتمثلالیوم نسبة السعودیین أكثر من 90 ، %كما تبلغ نسبة الرجال 70 %مقابل 30 %من النساء.
ویعمل الصندوق على تعزیز وجوده الدولي من خلال فتح مكاتب لھ في لندن ونیویورك وسان فرانسیسكو، كما یستھدفمستقبلا إنشاء مكتب في آسیا.
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