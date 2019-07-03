بيروت 2 يوليو 2019 (شينخوا) قدمت الحكومة الصينية اليوم (الثلاثاء) 1067 طنا من القمح هبة إلى لبنان لتوزيعها على الشرائح الأكثر فقرا بين المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين.
ووقع إتفاقية الهبة وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، وسفير الصين لدى لبنان وانغ كه جيان، وذلك خلال حفل أقيم في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية.
وأعرب السفير الصيني في كلمة بالمناسبة عن سعادته بتسليم هذه المساعدات الإنسانية الصينية المقدمة للحكومة اللبنانية ومن خلالها إلى المجتمع المضيف والنازحين السوريين.
وأكد “التزام الصين بالعمل مع المجتمع الدولي لحل المشاكل والنزاعات الإقليمية التي أدت إلى هذه المعاناة بطرق سلمية ودبلوماسية، وللسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل”.
وشكر وانغ وزارة الشؤون الاجتماعية والوزير قيومجيان “على التعاون وعلى كل الجهود في توزيع المساعدات”، مذكرا “بأن التعاون بين هذه الوزارة وسفارة الصين كان جيدا جدا في السابق، متطلعا إلى المزيد في المستقبل”.
من جانبه، قال قيومجيان في كلمة خلال حفل التوقيع إن “جمهورية الصين الشعبية دولة صديقة للشعب اللبناني”.
وأضاف “أنها ليست المرة الأولى التي تقف الصين إلى جانب لبنان وتساعد شعبه من الناحية الانسانية والاجتماعية وحتى الوطنية، فهي مهتمة باستقرار لبنان وأمنه”.
وشكر الحكومة الصينية على الهبة التي سيتم توزيعها على الشرائح الأكثر فقرا بين اللبنانيين والنازحين السوريين، معتبرا أنها تأتي في إطار “تعزيز علاقة الصداقة والأخوة والتعاون بين الشعبين الصيني واللبناني”.
وقدمت الصين في السنوات الخمس الماضية الكثير من المساعدات للبنان وللنازحين السوريين تضمنت الغذاء والتجهيزات المدرسية والملابس الشتوية لأطفال النازحين في لبنان والمعدات الطبية.
كما قدمت بكين مساعدات للجيش اللبناني، بالإضافة إلى تجهيز مدارس مهنية بمختبرات معلوماتية، وإنشاء وتجهيز المعهد العالي للموسيقى بهبة تبلغ نحو 30 مليون دولار.